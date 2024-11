Anteprima24.it - David Neres: “Sono cresciuto pensando a Ronaldinho e Messi, col Napoli spero di raggiungere molti traguardi”

Tempo di lettura: 3 minuti“Per me essere un calciatore significa cercare sempre di migliorare rispetto al giorno prima e dare sempre il 100%. Non ho un sogno in particolare, ma cerco sempre di migliorarmi e cercherò sempre di dare il 100% in campo, ma anche fuori.che riusciremo aimportanti sia quest’anno che nelle prossime stagioni”. Lo ha detto, esterno del, in un’intervista al sito del club azzurro.Il 27enne brasiliano è arrivato in estate aldal Benfica per 30 milioni di euro ed è diventato uno dei protagonisti dell’avvio di stagione della squadra di Conte, proponendosi come vice di Kvaratskhelia o anche di Politano, segnando un gol finora contro il Como al Maradona: “La prima volta che ho fatto gol con ilnon ho neppure sentito il mio nome dagli altoparlanti e dai tifosi, perché ero molto emozionato.