Coppa Davis 2024 Germania in semifinale | Altmaier e Struff eliminano il Canada

In tanti si aspettavano probabilmente un intrigante Spagna-indi, ma venerdì saranno invece Olanda ea contendersi un posto in finale. Dopo la sorprendente eliminazione dei padroni di casa avvenuta ieri sera, a Malaga salutano subito la compagnia anche i vincitori della penultima edizione del torneo. I canadesi, che si sono presentati in Andalusia senza Felix Auger-Aliassime, contavano di poter fare affidamento su un talento in crescita quale Gabriel Diallo e su un Denis Shapovalov che nelle ultime settimane aveva dato segnali di ripresa vincendo un titolo ATP a Belgrado. E invece la squadra nordamericana è stata eliminata dallaal termine dei due singolari. In quello di apertura Danielsi è imposto con il punteggio di 7-6(5) 6-4 su Diallo, mentre Jan-Lennardsi è aggiudicato l’altro incontro in rimonta per 4-6 7-5 7-6(5) su uno Shapovalov sempre molto a corrente alternata.