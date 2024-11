Laprimapagina.it - Chrisalide: “Sogni lucidi”, il singolo d’esordio

Dal 22 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 18 ottobre.“” è un brano che sembra descrivere un processo di crescita personale che segue la fine di una relazione o di un’esperienza dolorosa. All’inizio, la persona è ancora intrappolata nel ricordo del passato, desidera tornare indietro, magari per correggere ciò che è andato storto o rivivere momenti migliori. Tuttavia, man mano che il brano prosegue, si fa strada la consapevolezza che restare fermi nel passato non aiuta a guarire. La maturazione arriva quando la persona inizia a capire che è necessario fare un passo avanti, affrontare la realtà del presente e aprirsi a nuove possibilità, senza restare bloccata nel rimpianto.