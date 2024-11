Metropolitanmagazine.it - Chi è Federica Sabatini, Giulia Mezzanotte in Don Matteo 14: carriera, fidanzato e vita privata

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è l’attrice che interpreta uno dei nuovi personaggi che andranno ad abitare il mondo di Don14. Il suo ruolo è quello di, la sorellastra di Don Massimo, che non vede da parecchi anniintraprende i primi studi di recitazione attorno ai 18 anni, per poi frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia tra il 2013 e il 2015. Arrivano, infatti, i primi lavori e viene scelta per interpretare piccole parti in fiction piuttosto note nel panorama Rai, come Un passo dal cielo 4 e Provaci ancora prof! 7. Non mancano anche i progetti cinematografici, come il film Saremo giovani e bellissimi diretto da Letizia Lamartire e presentato alla Settimana della critica durante la Mostra del Cinema di Venezia nel 2018; mentre l’anno dopo è nel cast di Liberi di scegliere, diretto da Giacomo Campiotti.