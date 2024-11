Anteprima24.it - Bagnoli, c’è chi protesta per l’accordo col gruppo Caltagirone: “Non è una vittoria per lo Stato”

Tempo di lettura: 4 minutiAc’è chi plaude (soprattutto nella stampa locale), e non sono pochi. E c’è chiper la scelta dellodi transare con il, nel contenzioso per l’area ex Cementir. Tra le critiche, quelle della Rete sociale No Box – Diritto alla Città, e dell’ex presidente municipale Diego Civitillo. Ieri l’annuncio del sindaco-commissario, Gaetano Manfredi: “Per i suoli ex Cementir di, la cabina di regia ha approvato la transazione con il”. Una notizia già anticipata da Anteprima24 lo scorso marzo. Il commissariato di governo l’ha motivata con la necessità di sbloccare un’impasse. Il contenzioso con Basi 15, società del, era l’ultimo rimasto nel sito di. A detta dell’amministrazione pubblica, portarlo avanti avrebbe bloccato le bonifiche per altri anni.