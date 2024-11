Gaeta.it - Assolti in appello Suraci e Crocé, protagonisti del processo “Sistema-Assenzio”

Facebook WhatsAppTwitter L’ex assessore ed ex consigliere comunale di Reggio Calabria, Dominique Giovanni, e l’imprenditore Giuseppe, sono statiindalle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa. Le sentenze emesse dalla Corte d’Assise d’di Reggio Calabria pongono fine a un lungo iter giudiziario iniziato nel 2018, quandoera stato condannato a 12 anni di carcere ea 8 anni e 6 mesi.Il caso die il”Il” ha portato alla luce una complessa rete di affari legati alla ‘ndrangheta, in particolare alla cosca Tegano. Emirati dall’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, emergeva cheera ritenuto la figura chiave dietro unaffaristico che gli avrebbe consentito di aprire e gestire una serie di supermercati nel territorio reggino.