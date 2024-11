Ilnapolista.it - Amal Fashanu: «Non può essere che non ci sia un solo omosessuale nel calcio. Nessuno lo dice per paura»

El Pais ha intervistatola nipote dell’ex calciatore inglese Justinche si tolde la vita nel 1998, all’età di 37 anni, dopostato accusato di una violenza sessuale che è stata dimostrata falsa, e dopo il suo clamoroso coming out come gay in un’intervista al Sun intitolata “I am gay”.è ora uno dei protagonisti del film L’ultimo tabù, che viene esposto al Thinking Football festival organizzato dalla Athletic Foundation.«Il film racconta un po ‘ la storia dell’omofobia e della presunta mancanza di omosessuali nel. Da quando mio zio fece coming out e lo ha reso pubblico negli anni ‘ 90, altri giocatori dilo hanno fatto, madi loro gioca in Premier ora o in altri campionati importanti. Sono giocatori che si sono ritirati, che non giocano più.