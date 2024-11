Zonawrestling.net - AEW: Svelata la possibile fine di Rampage e gli show natalizi in un’arena amatissima

Leggi su Zonawrestling.net

La All Elite Wrestling ha annunciato una serie di nuovi eventi, tra cui due appuntamenti di particolare rilevanza per la federazione: Revolution 2025 e il debutto all’Hammerstein Ballroom: la mitica arena della ECW.Revolution 2025 alla Crypto.com Arena di Los AngelesPer la prima volta nella sua storia, la AEW terrà un evento nella Crypto.com Arena (l’ex Staples Center) di Los Angeles. Revolution 2025 è stato programmato per domenica 9 marzo, segnando un cambio di venue rispetto al Forum di Inglewood, dove la federazione ha tenuto i suoi precedenti eventi principali nell’area di Los Angeles.Il debutto storico all’Hammerstein BallroomL’AEW ha programmato tre giorni consecutivi di eventi all’Hammerstein Ballroom di New York City, dal 20 al 22 dicembre. La venue, storicamente legata alla ECW, ospiterà:Venerdì 20 dicembre: ROH Final BattleSabato 21 dicembre: AEW CollisionDomenica 22 dicembre: Registrazione speciale di AEW DynamiteLa federazione ha depositato i marchi “Christmas Collision” e “Dynamite on 34th Street”, suggerendo che glisaranno a temao, giocando anche con la location dell’Hammerstein Ballroom sulla 34th Street, così come fece la ECW stessa nel 2000 con Massacre on 34th Street.