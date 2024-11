Ilgiorno.it - A Walter Siti il Premio alla Carriera

Sabatoriceverà ilin occasione della 42esima edizione deldi Poesia Città di Legnano – Giuseppe Tirinnanzi, edizione speciale perché ricade nell’anno del centenario di Legnano Città.è uno scrittore, critico letterario e saggista di grande originalità e intelligenza. Nato a Modena nel 1947, ha studiatoNormale di Pisa. Autore di studi sui maggiori poeti italiani del Novecento, da Eugenio Montale a Sandro Penna, ha curato l’edizione dell’opera omnia di Pier Paolo Pasolini per i Meridiani Mondadori. A partire dagli anni Novantasi è affermato soprattutto come romanziere. Nella stessa giornata, al Teatro Tirinnanzi, il voto della Giuria popolare decreterà poi in diretta il vincitore della Sezione Italiano deldi Poesia.