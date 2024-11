Inter-news.it - UFFICIALE – Gilardino esonerato dal Genoa! Alternativa pronta

Ilha annunciato di averil tecnico Alberto. Di seguito il comunicato pubblicato dal club ligure sul suo sito.IL COMUNICATO – «IlCFC comunica che Albertoè stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia misterper i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera»., il futuro sembra delineatoLO SCENARIO – Il sostituto disembra ormai delineato. Si tratta di Patrick Vieira, ex centrocampista dell’Inter e dell’Arsenal, tra le altre. Il francese, da allenatore, vanta varie esperienze in giro per il mondo: Manchester City EDS (2013-2015); New York City (2016-2018); Nizza (2018-2020); Crystal Palace (2021-2023); Strasburgo (2023-2024).Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (dal)© Inter-News.