Gaeta.it - Tragico incidente a Rimini, donna di 70 anni perde la vita a causa di una sigaretta

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unadi 70ha perso lain unavvenuto a, precisamente in via Boheme, nella zona di Padulli. Patrizia Cozzolino è stata trovata senzanella propria camera da letto, intossicata dai fumi di un incendio che è scoppiato adi unaaccesa sul materasso. L’accaduto ha scosso la comunità locale, evidenziando i rischi associati al fumo in casa.Un ritorno drammatico per il figlioIl dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, quando il figlio dellaè tornato a casa dopo una giornata di lavoro. Rientrando, ha immediatamente avvertito un forte odore di fumo nell’aria, qualcosa di profondamente inusuale per lui. Aprendo la porta della camera della madre, ha trovato una scena straziante: il corpo senzadi Patrizia sul letto.