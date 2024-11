Gqitalia.it - Tony Effe ci racconta il suo anno incredibile, pur restando «un ragazzo del popolo»

Leggi su Gqitalia.it

Sesso e Samba l’avete sentita tutti. E anche canticchiata. Qualcuno l’ha anche ballata e messa in ripetizione in macchina o in cuffia o dalle casse bluetooth al mare. È stata la canzone dell’estate. E come tutte le canzoni dell’estate ha fatto il suo, e cioè intrattenere una gran parte di noi. Intendiamoci: a qualcuno piace, a qualcuno no. Per qualcuno sono solo canzonette, per qualcuno anche le canzonette estive, però, non sono più quelle di una volta. Del resto, è un’epoca in cui tutti hun’opinione su tutto, figuriamoci sulla musica, e le svariate piattaforme che ci fcredere che conti davvero come la pensiamo noi su tutto, hdefinitivamente fatto deflagrare il fenomeno dell’opinionismo fai da te. Se poi la canzone dell’estate l’ha interpretata, insieme a Gaia, un certo, i toni del dibattito finiscono presto per trascendere la musica leggera e diventare sociologia spiccia, quando non farsa.