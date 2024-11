Gaeta.it - Tarquinia omaggia Leandro Piccioni con il concerto ‘Concerto per Leandro’

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La musica e la cultura si uniscono per rendere omaggio a, un compositore e direttore d’orchestra che ha segnato il panorama musicale italiano. Questo tributo, intitolato ‘per‘, avrà luogo sabato 23 novembre al Teatro comunale Rossella Falck di, la sua città natale., scomparso prematuramente nel maggio 2023 all’età di 60 anni, è ricordato per le sue collaborazioni con importanti personalità della musica, tra cui il premio Oscar Ennio Morricone. La Fondazione Etruria Mater ha organizzato l’evento in collaborazione con il Comune die il sostegno di Enel.Le radici artistiche diè ricordato come uno dei pionieri della musica world e come un grande esecutore. Nato a, ha dedicato la sua vita all’arte musicale, formando un legame speciale con la sua città.