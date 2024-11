Dilei.it - Stash dei The Kolors derubato: “Un incubo”. Il messaggio dopo l’accaduto

Leggi su Dilei.it

Tra le band che, più di tutte, hanno macinato successi, negli ultimi anni, di certo, i The, chel’esperienza ad Amici, sono riusciti a crearsi una carriera nel mondo della musica, pubblicando diverse hit, che sono riuscite a emozionare e divertire il grande pubblico. Il leader della band, Antonio Fiordispino, però, è stato, di recente, protagonista di una brutta disavventura, come ha raccontato lui stesso con una story, condivisa sul suo account Instagram ufficiale.Nel contenuto digitale, il cantante ha svelato che è stato protagonista, di recente, di un momento davvero spiacevole, visto che dei malviventi gli hanno rubato computer e altri oggetti di valore. La peripezia, però, ha avuto, fortunatamente, un esito positivo.Antonio Fiordispino, il racconto del furtoNella giornata del 14 novembre 2024, Antonio Fiordispino, leader dei The, ha subito un furto piuttosto importante.