Gaeta.it - Sfruttamento nel settore alimentare: scoperta una rete di schiavitù nel Fermano

Facebook WhatsAppTwitter Un’indagine della Guardia di Finanza ha rivelato una situazione allarmante all’interno di un’aziendanel, dove cinquanta lavoratori sono stati ridotti a condizioni di. Con il nome in codice “Tempi supplementari“, l’operazione ha messo in luce un meccanismo die ricatto orchestrato dai caporali nei confronti di manodopera di origine cinese e bengalese. Sei individui, tra cui italiani e cinesi, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per estorsione e intermediazione illecita di lavoro, con un sequestro di 1,7 milioni di euro dai conti bancari coinvolti.Le condizioni di lavoro dei dipendentiI lavoratori, regolarmente assunti con contratti che prevedevano un massimo di 16 ore settimanali, erano costretti a svolgere turni massacranti di 12 ore al giorno.