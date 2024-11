Thesocialpost.it - Sciopero dei treni il 23 e 24 novembre: disagi in arrivo per i viaggiatori

Leggi su Thesocialpost.it

Sabato 23 e domenica 24sarà un weekend complicato per chi viaggia in treno. I sindacati autonomi hanno proclamato unoche inizierà alle 21 di sabato e terminerà alle 21 di domenica.talia, Italo e altre società ferroviarie saranno coinvolte nella protesta.Leggi anche: Maltempo Italia, allerta arancione per domani mercoledì 20: la lista delle scuole chiuseIdevono prepararsi a ritardi e cancellazioni su molte tratte.talia e Italo hanno già comunicato che pubblicheranno l’elenco deigarantiti per ridurre i. Italo, sul proprio sito, ha annunciato: “In vista della proclamazione di, si pubblica la lista deigarantiti”.per tutto il gruppo FerrovieLoriguarda tutto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e delle aziende che operano nel settore ferroviario.