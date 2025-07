Von der Leyen estende la sospensione delle contromisure ai dazi di Trump

Bruxelles. Ursula von der Leyen ha scelto di proseguire con il disarmo unilaterale nei negoziati con Donald Trump per tentare di limitare i danni per l'Unione europea, dopo che il presiden.

Chi insulta Trump pensi piuttosto alla Von der Leyen - Come si stanno divertendo a sottoporre ai raggi X i primi cento giorni di Donald Trump: tutti a fare commenti, strani fact checking e pure sondaggi per cui il neo presidente sarebbe già crollato nel gradimento.

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

Funerali del Papa, incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro. Stretta di mano tra presidente Usa e von der Leyen - C’è stato un incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky prima del funerale di Papa Francesco. Lo ha riferito Sky News, citando fonti vaticane.

Von der Leyen estende la sospensione delle contromisure ai dazi di Trump; Dazi, Trump: «Tratteremo con l'Ue come un unico blocco». Borse, nuovo crollo a Wall Street: Nasdaq a -7%. E l'; Dazi, Trump estende la sospensione per l'Ue al 9 luglio. Telefonata con von der Leyen.

Von der Leyen estende la sospensione delle contromisure ai dazi di Trump - La presidente della Commissione ha scelto di proseguire con il disarmo unilaterale nei negoziati: “Siamo stati sempre molto chiari, preferiam ... Scrive ilfoglio.it

Von der Leyen, estenderemo la sospensione dei controdazi - Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa interpellata su cosa ... Come scrive tuttosport.com