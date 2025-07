Roma incendio in una chiesa evangelica alla Marranella

Nessun ferito, ma denso fumo ha invaso anche edifici vicini Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:15, è scoppiato un incendio all’interno di una chiesa evangelica situata in via della Marranella, civico 68, a Roma. Le fiamme hanno interessato alcuni locali della struttura religiosa, sprigionando un denso fumo nero che ha raggiunto anche alcune abitazioni vicine, in particolare al civico 6 di via Gerardo Mercatore. I Vigili del Fuoco, intervenuti con due squadre, un’autoscala e due autobotti, hanno lavorato per contenere il rogo ed evitare che si propagasse ulteriormente. Fortunatamente, non risultano persone ferite o coinvolte nell’incidente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, incendio in una chiesa evangelica alla Marranella

