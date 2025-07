Openda Inter Chivu spera nel suo acquisto | con l’attaccante belga può dare una nuova forma alla sua squadra!

Le idee del tecnico. Il calciomercato Inter continua a cercare un attaccante capace di aggiungere fantasia, assist e imprevedibilitĂ alla squadra di Cristian Chivu. Uno dei nomi piĂą interessanti che sta circolando è quello di Lois Openda, attaccante belga classe 2000, il cui profilo sembra rispondere perfettamente alle esigenze dei nerazzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Openda possiede tutte le caratteristiche richieste da Chivu: è giovane, talentuoso e ha giĂ esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Openda Inter, Chivu spera nel suo acquisto: con l’attaccante belga può dare una nuova forma alla sua squadra!

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

L'ex calciatore ha parlato di Bonny e dell'approdo dell'ex attaccante del Parma alla corte di Chivu, all'Inter

Arrivano aggiornamenti sulla situazione legata a Mehdi #Taremi: l'attaccante dell'Inter è bloccato in Iran e non sarà a disposizione di Christian Chivu per il Mondiale per club. Il recente attacco di Israele ha costretto l'Iran a chiudere lo spazio aereo e anche la

Chivu torna all'Inter? Da Casadei a Esposito, quanti talenti lanciati nelle giovanili; Arnautovic ha già parlato con Chivu ma lascerà l'Inter: Il mio tempo lì è finito, non ci sarò più; Chivu, dal Triplete ad avversario prima del ritorno: così ha cambiato il futuro suo e dell'Inter.

Inter, nuovo attaccante per Chivu: 60mln per bruciare il Napoli - L'Inter si sta muovendo per un nuovo attaccante da consegnare a Cristian Chivu ed in tal senso sono pronti 60 milioni per bruciare il Napoli ... Segnala calciomercato.it

Inter, doppia richiesta di Chivu: ecco chi vuole - Perché Cristian Chivu ha chiesto a Marotta e Ausilio un giovane difensore come Leoni dal Parma e un attaccante capace di saltare l’uomo. Si legge su newsmondo.it