Xhaka spazza via le voci di mercato? Pronto a partire col Bayer Leverkusen!

Granit Xhaka ha acceso su di sĂ© diversi riflettori, tra cui quelli dell’Inter. Mentre le voci di mercato corrono, però, il centrocampista torna dal Bayer Leverkusen e si prepara per il programma estivo. VARI INTERESSI – Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen e capitano della Nazionale svizzera, è uno dei nomi che nelle ultime ore sta circolando con maggior insistenza per il mercato dell’Inter. In caso di addio di Hakan Calhanoglu, infatti, il calciatore trentaduenne potrebbe essere uno dei profili ideali per completare il reparto nerazzurro. La dirigenza interista, però, non sembra l’unica ad aver messo gli occhi su Xhaka. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Xhaka spazza via le voci di mercato? Pronto a partire col Bayer Leverkusen!

In questa notizia si parla di: bayer - xhaka - leverkusen - voci

Milan, Tare e Allegri votano Xhaka: la strategia per ottenere il via libera dal Bayer Leverkusen - Personalità ed esperienza da vendere. Granit Xhaka, 32 anni, è il centrocampista ideale per Massimiliano Allegri per la sua capacità di essere.

Milan, fissata la data del primo contatto con il Bayer Leverkusen per Xhaka. E Thiaw può diventare un fattore - Il piano del Milan è chiaro: la firma di Modric appena si chiuderà la sua esperienza con il Real Madrid al Mondiale per club, Xhaka a stretto.

Milan, primo contatto per Xhaka col Bayer Leverkusen. E Thiaw può diventare un fattore - Il piano del Milan è chiaro: la firma di Modric appena si chiuderà la sua esperienza con il Real Madrid al Mondiale per club, Xhaka a stretto.

Arriva la smentita su Xhaka-Juventus Matteo moretto fa chiarezza sulle voci sul possibile trasferimento: “Nessun contatto tra Juventus e Bayer Leverkusen” Ve lo aspettavate? #Juventus #Xhaka #BayerLeverkusen Vai su X

Arriva la smentita su Xhaka-Juventus Matteo moretto fa chiarezza sulle voci sul possibile trasferimento: “Nessun contatto tra Juventus e Bayer Leverkusen” Ve lo aspettavate? #Juventus #Xhaka #BayerLeverkusen Vai su Facebook

Milan, il Leverkusen fa muro per Xhaka: Nessuna trattativa, non lo vendiamo; ESCLUSIVA Milan, Arens: “Contatti Tare-entourage, ma Xhaka è fondamentale per Ten Hag”; Dalla Germania: Xhaka lascerebbe il Bayer Leverkusen solo per una grande offerta. Galatasaray e Milan in pole.

Xhaka, il mercato è lontano: lo svizzero effettua i test col Bayer Leverkusen, lunedì volerà in Brasile - Le voci delle ultime ore lo danno come idea per il centrocampo dell'Inter, e in precedenza il suo nome era stato accostato anche a Milan e Juventus. Da msn.com

Mercato Juventus, sembrava uno dei grandi obiettivi a centrocampo ma non arriverà a Torino! La smentita è netta: rivelazione - Mercato Juventus, sembrava uno dei grandi obiettivi a centrocampo: gli ultimissimi aggiornamenti Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, non è un ... Come scrive juventusnews24.com