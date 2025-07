L'albo d'oro di Wimbledon | chi è il tennista che ha vinto più volte

Roger Federer è il tennista che ha vinto il maggior numero di volte il torneo di Wimbledon. Con 8 successi lo svizzero precede Djokovic, Sampras e Renshaw, che hanno ottenuto 7 successi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

