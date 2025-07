Incendi ad Archi e Ortona | prosegue la vigilanza delle forze dell' ordine domato il fronte del fuoco

Resta attiva la vigilanza delle forze dell'ordine nella riserva dei Ripari di Giobbe, a Ortona, nell'area andata a fuoco alle prime ore di venerdì, e ad Archi, dove nella stessa giornata un incendio ha distrutto cento ettari di vegetazione. Ed è proseguita anche oggi l'attivitĂ del Centro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: archi - ortona - vigilanza - forze

Incendi a Ortona e Archi, attivato il Centro Coordinamento Soccorsi: interventi aerei e un’evacuazione precauzionale - Nella giornata di oggi, su disposizione del prefetto di Chieti Gaetano Cupello, è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) in Prefettura per monitorare e gestire gli incendi che stanno interessando i territori di Ortona e Archi.

Incendi ad Archi e Ortona, il Centro Coordinamento Soccorsi resta operativo: "Situazione sotto controllo, ma attenzione alta" - Proseguono senza sosta le attività del Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs), istituito l’11 luglio, per monitorare e gestire i fronti d’incendio ancora attivi nel territorio di Archi e, in misura minore, a Ortona.

Emergenza incendi a Ortona - Il Sindaco Angelo Di Nardo conferma che ora la situazione è sotto controllo. Vai su Facebook

Incendi ad Archi e Ortona: prosegue la vigilanza delle forze dell'ordine, domato il fronte del fuoco.

Il CCS di Chieti continua a vigilare sui roghi di Archi e Ortona - Prosegue l'attività anti incendio del Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Chieti: si vigila sui roghi di Archi e Ortona ... Scrive rete8.it

ORTONA, INCENDIO NAVE CISTERNA E GASOLIO IN MARE: ESERCITAZIONE ... - Durante l’esercitazione sono state impiegate, altresì, le diverse forze di Polizia disponibili, sia in mare che a terra, per realizzare la necessaria cornice di sicurezza che, ... Segnala abruzzoweb.it