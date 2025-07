Vitalizi giovedì la sentenza del collegio della Camera | oltre 1.300 ex deputati sperano nell’annullamento del taglio

È prevista per giovedì prossimo la sentenza del Collegio d’appello di Montecitorio sul taglio dei vitalizi, oggetto di un maxi ricorso di oltre 1.300 ex deputati che chiedono di annullare la delibera del 2018 voluta dall’allora presidente della Camera, il pentastellato Roberto Fico. Il “tribunale” di secondo grado interno alla Camera, presieduto da Ylenia Lucaselli (FdI), è composto da Ingrid Bisa (Lega), Pietro Pittalis (Forza Italia), Marco Lacarra (Pd) e Vittoria Baldino (M5s), tutti avvocati: l’organo ha un ruolo giurisdizionale e non politico, in base al principio dell’ autodichia del Parlamento, che in base alla Costituzione gestisce le controversie interne in autonomia senza ricorrere al giudice ordinario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

