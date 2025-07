Se l’Europa risponde ai dazi Usa del 30%, una Harley costerà fino a 66mila euro. Prezzi fuori controllo anche per jeans, snack e burro di arachidi. “ Questo è il tempo del negoziato”. Con queste parole, la presidente della Commissione europea ha escluso ufficialmente ogni probabilità che il Vecchio Continente possa rispondere ai dazi del 30% Usa con dei contro-dazi. Almeno per adesso. – notizie.com La lettera ricevuta sabato 12 luglio dal presidente Usa Donald Trump, è per Ursula von der Leyen un punto di inizio per avviare nuovi accordi commerciali. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Dazi Usa-Ue, una Harley costerà fino a 66mila euro: prezzi fuori controllo anche per jeans e snack. Tutti gli aumenti