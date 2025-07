Rongier Juventus il nome intriga i bianconeri ma non è l’unico in lista! Gli aggiornamenti sulle mosse a centrocampo | c’è già una certezza

Rongier Juventus, il nome intriga i bianconeri ma non è l’unico in lista: i dettagli sul possibile futuro del francese. Il mercato Juve è alla ricerca di un regista, e le opzioni sul tavolo per il centrocampo si stanno facendo sempre piĂą numerose. Secondo quanto riportato da La Stampa, il tecnico Igor Tudor ha bisogno di un giocatore che sappia far girare il gioco con visione e precisione, ma che abbia anche dinamismo e capacitĂ di arrivare al gol. La squadra ha bisogno di almeno un rinforzo che possa essere un punto di riferimento in mezzo al campo, e le trattative per questo tipo di giocatore sono ormai in pieno svolgimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rongier Juventus, il nome intriga i bianconeri ma non è l’unico in lista! Gli aggiornamenti sulle mosse a centrocampo: c’è giĂ una certezza

