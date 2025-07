Mia madre dice che dobbiamo condividere gli asciugamani in famiglia ma lo trovo disgustoso Faccio bene a protestare? | il botta e risposta sul Guardian

Ava contro Lynsey. Figlia contro madre. Il motivo della contesa è l’ igiene personale. “Ho limiti rigidi sull’igiene personale e i batteri proliferano sugli asciugamani bagnati. Dovrebbero essere solo per uso personale, ma mia madre pensa che dovrebbero essere condivisi nella nostra famiglia di quattro persone. Forse andava bene quando ero piccola, ma ora che sono cresciuta lo trovo poco sensato”, ha raccontato Ava al The Guardian. A 21 anni, la ragazza si è trasferita per studiare all’universitĂ . Tornata a casa, ha avuto battibecchi con Lynsey per la questione asciugamani: “Mia madre ha questa fissazione per il bucato e per l’ambiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

