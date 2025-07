Incendio divampa sulla costa di Santa Cesarea | chiusa litoranea Canadair in azione

SANTA CESAREA TERME - Dopo il devastante rogo che, tra la sera del 9 e la giornata 10 luglio, ha colpito e distrutto oltre 150 ettari tra l’Orte e la litoranea fino a Sant’Emiliano, e la richiesta di rompere il muro di omertĂ sull’episodio anche attraverso una ricompensa da parte dell’ente parco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: santa - cesarea - litoranea - incendio

Roghi nel Salento, decine d’interventi. Vasto incendio tra Castro e Santa Cesarea - CASTRO/SANTA CESAREA TERME – Gli incendi rappresentano uno dei pericoli più temuti dell’estate ormai alle porte: e come si poteva sospettare, l’emergenza non si è fatta attendere.

Ammassavano e bruciavano rifiuti nelle campagne di Santa Cesarea, denunciati in quattro - SANTA CESAREA TERME – I militari della guardia di finanza della compagnia di Otranto, nei giorni scorsi, hanno denunciato a piede libero soggetti per attività di gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti.

Incendio divampa sulla costa di Santa Cesarea: chiusa litoranea, Canadair in azione; Incendio sulle coste di Santa Cesarea Terme, in azione anche il Canadair da Lamezia: chiusa la SP358; Roghi nel Salento, decine d’interventi. Vasto incendio tra Castro e Santa Cesarea.

Incendio a Santa Cesarea Terme: le fiamme sulla litoranea minacciano le ... - Vasto incendio a Santa Cesarea Terme: le fiamme lambiscono la litoranea e costringono i vigili del fuoco e i carabinieri a far evacuare le abitazioni. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Vasto incendio sulla costa adriatica del Salento, intervenuto un canadair - Ancora un incendio di ampie proporzioni sta interessando la provincia di Lecce in queste ore. Segnala msn.com