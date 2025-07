MotoGp Marc Marquez trionfa al Sachsenring davanti al fratello Alex | Bagnaia 3° dopo la disastrosa Sprint

Marc Marquez è il vincitore del Gran Premio di Germania, classe MotoGp, sulla pista del Sachsenring. Oggi, domenica 13 luglio, l'otto volte campione del mondo, sempre più vicino al nono titolo iridato in carriera, domina un'altra gara in sella alla Ducati ufficiale con cui sta disputando una. 🔗 Leggi su Today.it

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez tallona Quartararo, Bagnaia fatica. Caduto Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Bagnaia si stacca e paga 7 decimi dalla coppia di testa.

MotoGP, GP Francia 2025. Marc Marquez completerà l’opera vincente? Bagnaia deve stringere i denti - Alle ore 14:00 di domenica 11 maggio si disputerà l’edizione 2025 del Gran Premio di Francia di MotoGP.

MotoGp: Francia; Marc Marquez domina libere 1, quarto Bagnaia - Prime libere del Gran Premio di Francia classe MotoGp nel segno della Ducati ufficiale di Marc Marquez.

MotoGP 2025. GP di Germania. Pecco Bagnaia: Al Sachsenring Marc Marquez è più veloce che ad Aragon e Austin; MotoGP, GP Germania 2025: diretta live gara; MotoGp, al Sachsenring gara da incubo con 0 sorpassi e 10 piloti al traguardo.

Marc Marquez conquista la dodicesima vittoria al Sachsenring e consolida la leadership nel Mondiale MotoGP. Secondo Alex Marquez, terzo Bagnaia

MotoGP 2025. GP di Germania. Marc Marquez: "Sull'acqua ieri ho rischiato il doppio di oggi" - Dominio assoluto per il 93: settima doppietta stagionale, quarta consecutiva: Non ho provato ad aprire un gap di mezzo secondo in un giro ma decino a decino, all'ultimo ho gestito con un passo con cui ...