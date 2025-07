Nuova frana blocca Cortina allerta meteo al Centronord

Il 13 luglio una colata di detriti ha nuovamente ostruito la statale 51 tra San Vito di Cadore e Cortina, dopo un forte temporale sulla Croda Marcora. Cortina resta raggiungibile solo da passi alternativi. Intanto la Protezione civile ha diramato allerta meteo in diverse regioni, con piogge intense, temporali e grandinate su Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Nuova frana blocca Cortina, allerta meteo al Centronord

Si sgretolano le montagne intorno a Cortina: l’allerta frane sulle Olimpiadi. “I nostri allarmi rimasti inascoltati” - Si sgretolano le montagne della Valle del Boite che porta a Cortina d’Ampezzo, una delle località che ospiteranno le Olimpiadi invernali del 2026.

Oggi temporali, grandine e vento forte. Allerta meteo in Toscana e Liguria, nuova frana a Cortina: interrotta di nuovo la statale Alemagna - Una vasta perturbazione, proveniente dalle isole Baleari, si sta spostando sull’Italia, portando con sé una fase di intenso maltempo che interesserà in particolare le regioni del centro-nord.

Allerta maltempo in 7 regioni per temporali violenti, frana sulla strada per Cortina: la situazione in Italia - Ondata di maltempo, allerta meteo per temporali in sette regioni. La strada per Cortina d'Ampezzo di nuovo chiusa per una frana

