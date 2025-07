Commercio allarme rosso in centro | Stanno scomparendo i negozi di vicinato

Cosa succederebbe se, di colpo, i negozi sparissero dalle nostre cittĂ e borghi? Non è uno scenario fantascientifico, ma una realtĂ imminente, come emerge drammaticamente dal rapporto Confcommercio - Censis. Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, lancia un grido. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: negozi - commercio - allarme - rosso

La crisi del commercio: "Serve un garante per decidere quali negozi possono aprire" - C’è una desertificazione commerciale in corso, a Rimini come nel resto d’Italia. Per rendere di nuovo appetibile il centro storico occorre incentivare i grandi brand a investire: se vogliamo che Gucci apra un nuovo store non possiamo pensare che lo faccia di fianco a un negozio di paccottiglia o a un distributore automatico".

Camera di commercio. Salta l’accordo del patto. Negozi e turismo: si cambia - Acque agitate, ma salvagenti pronti in vista del rinnovo delle cariche della Camera di Commercio. Dopo cinque anni di presidenza attenta e proficua, saluta il prossimo ottobre l’imprenditrice tessile Dalila Mazzi.

Comunali, le proposte di Piciocchi sul commercio: "Più parcheggi per aiutare i negozi di quartiere" - Nuovi parcheggi "kiss&buy" per la sosta breve e gratuita diffusi in tutta la città ; riqualificazione dei mercati rionali e valorizzazione dei mercati e delle fiere all'aperto; e poi ancora sostegno alle iniziative dei Civ per il decoro, l'illuminazione, la sicurezza e l'attrattività dei quartieri.

Mineo, allarme Feder-Agri : Maurizio Ialuna, “Usi civici, una tassa feudale che soffoca l’agricoltura” Vai su Facebook

Confcommercio lancia l'allarme rosso per i negozi: Ci aspetta un futuro distopico; L’E-commerce non decolla: Ma le potenzialità ci sono; Saracinesche abbassate. Nei centri urbani toscani rischio desertificazione commerciale. Nel 2024 hanno chiuso oltre 13.500 imprese.

Confcommercio lancia l'allarme rosso per i negozi: "Ci aspetta un futuro distopico" - Il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli: "Servono un cambio di passo e una legge d'emergenza per fermare il cancro che sta uccidendo il commercio" ... Da msn.com

Commercio, in Toscana è allarme chiusure dei negozi - la Nazione - Firenze, 11 febbraio 2023 – Il 2022 non è stato l'anno della ripresa per le attività del commercio al dettaglio. Scrive lanazione.it