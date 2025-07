Sam Beukema è un calciatore del Napoli. Finalmente la tanto attesa fumata bianca per la trattativa tra  Napoli  e  Bologna  sembra essere arrivata! I due club hanno avviato lo scambio di documenti per completare l’operazione che porterĂ il difensore olandese in maglia azzurra. Il classe 1998 è ormai a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore del club partenopeo. Dopo aver raggiunto l’accordo tra le parti nei giorni scorsi, ora si stanno limando gli ultimi dettagli burocratici per il trasferimento. Un nuovo colpo, quindi, per il Napoli di Antonio Conte che si ritroverĂ per il ritiro Martedì prossimo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Beukema, avviato lo scambio di documenti