MXGP Lucas Coenen piazza la doppietta in Finlandia e si porta a -15 da Febvre

Lucas Coenen completa l’opera, vince anche Gara-2 del Gran Premio di Finlandia, e centra la doppietta nella gara scandinava, tredicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Sul tracciato Iitti-KymiRing il pilota belga della KTM ha preceduto il suo rivale nella corsa al titolo, il francese Romain Febvre (Kawasaki) per 8.8 secondi, mentre completa il podio l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) con un distacco di 24.1. Quarta posizione per il belga Brent van Doninck (Honda ) a 36.1, quinta per l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 46.8, mentre è sesto il belga Jago Geerts (Yamaha) a 51.2. Settima posizione per il nostro Alberto Forato (Honda) a 1:01, quindi in ottava Andrea Bonacorsi (Fantic) a 1:03, mentre in nona troviamo l’olandese Brian Bogers (Fantic) a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen piazza la doppietta in Finlandia e si porta a -15 da Febvre

In questa notizia si parla di: mxgp - lucas - coenen - doppietta

MXGP, Lucas Coenen svetta nelle qualifiche ad Agueda. Azzurri fuori dalla top 10 - Terminano nel segno di Lucas Coenen le qualifiche del GP del Portogallo, settimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di motocross, classe MXGP, in scena questo fine settimana sul tracciato di Agueda.

MXGP, Lucas Coenen mattatore ad Agueda in gara-2. Bene Bonacorsi e Guadagnini in top-10 - Calato il sipario su gara-2 del GP del Portogallo di MXGP, la classe regina del Motocross. Settima tappa del Mondiale 2025 ad Agueda (250 chilometri a nord della capitale Lisbona) e condizioni non semplici.

MXGP, Lucas Coenen re nel fango di Agueda in gara-1. 6° Bonacorsi e Guadagnini in top-10 al rientro - Andata in archivio gara-1 in MXGP del GP del Portogallo, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di Motocross.

MXGP | Svizzera: Frauenfeld corona il talento di Lucas Coenen; MXGP25 #6 Svizzera. L. Coenen e S. Laengenfelder, un tranquillo week end di doppiette [VIDEO]; MXGP, Lucas Coenen fa doppietta e vince il GP di Svizzera. Gajser si ritira, primo podio della Ducati.

MXGP #15. GP di Svezia. Doppiette Prado e Lucas Coenen [GALLERY e ... - MSN - Sono gli attuali “secondi” che tornano (o iniziano) a far paura ai leader Gajser, Honda, e De wolf, Husqvarna. Riporta msn.com

MXGP 2025 Finlandia - Lucas Coenen poleman al Kymiring. Orari diretta TV - Dopo la pausa estiva si torna a correre questo weekend per il tredicesimo round della stagione. Secondo insella.it