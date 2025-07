LIVE Sinner-Alcaraz Wimbledon 2025 in DIRETTA | si avvicina la finale tra n1 e n2 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37 Tanti anni fa, nel 2019, i due grandi rivali si affrontarono nel Challenger di Alicante, sulla terra battuta: si impose Alcaraz per 6-2, 3-6, 6-3. 16.34 I precedenti tra Sinner e Alcaraz: Parigi-Bercy 2021 – Masters 1000 – cemento indoor – vittoria di Alcaraz 7-6(1), 7-5 Wimbledon 2022 – Ottavi di finale – erba – vittoria di Sinner 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3 Umago 2022 – Finale ATP 250 – terra rossa – vittoria di Sinner 6-7(5), 6-1, 6-1 US Open 2022 – Quarti di finale – cemento – vittoria di Alcaraz 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3 Indian Wells 2023 – Semifinale Masters 1000 – cemento – vittoria di Alcaraz 7-6(4), 6-3 Miami 2023 – Semifinale Masters 1000 – cemento – vittoria di Sinner 6-7(4), 6-4, 6-2 Pechino 2023 – Semifinale ATP 500 – cemento – vittoria di Sinner 7-6(4), 6-1 Indian Wells 2024 – Semifinale Masters 1000 – cemento – vittoria di Alcaraz 1-6, 6-3, 6-2 Roland Garros 2024 – Semifinale Slam – terra rossa – vittoria di Alcaraz 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 Pechino 2024 – Finale ATP 500 – cemento – vittoria di Alcaraz 6-7(6), 6-4, 7-6(3) Internazionali d’Italia 2025 (Roma) – Finale Masters 1000 – terra rossa – vittoria di Alcaraz 7-6(7), 6-1 Roland Garros 2025 – Finale Slam – terra rossa – vittoria di Alcaraz 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2) 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si avvicina la finale tra n.1 e n.2 del mondo

