Zona corso Calatafimi agente libero dal servizio ferma un 18enne con una moto rubata

Insieme a un complice è stato sorpreso in un cortile nella zona di corso Calatafimi, mentre stava trasferendo una moto Bmw R 80 Gs che era stata rubata due giorni prima in uno spiazzo condominiale chiuso nella zona di viale Lazio. Un diciottenne è stato bloccato da un poliziotto libero dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

