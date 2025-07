Wimbledon Sinner-Alcaraz vale lo Slam

L'attesa è finita: sul Centrale di Wimbledon Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contendono la finalissima dello Slam 2025 che entrerà di diritto nella storia di questo sport. L'italiano insegue il suo primo titolo sull'erba di Londra, lo spagnolo la sua terza affermazione dopo aver vinto nel 2023 e 2024. Kate Middleton, principessa del Galles, premierà i due protagonisti come accaduto ieri al termine della finale femminile. Il Giornale segue in diretta l'evento con aggiornamenti in tempo reale sul punteggio oltre a raccontare le fasi salienti di ogni game. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Wimbledon, Sinner-Alcaraz vale lo Slam

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

