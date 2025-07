Pronostico St Louis-Portland | con questi numeri la quota è assicurata

St. Louis-Portland è una partita del campionato americano che si gioca nella notte tra domenica e lunedì all’1:00. Formazioni e pronostico Si gioca anche stanotte negli Stati Uniti, con una gara che visti i numeri che ci sono ha una quota assicurata. Ma l’andiamo a vedere dopo. Con una vittoria, gli ospiti, si prenderebbero almeno fino al prossimo turno il quarto posto in classifica. I padroni di casa, invece, di possibilità di prendersi i playoff non ne hanno proprio. (Lapresse) – Ilveggente.it St. Louis, infatti, al momento, occupa il penultimo posto con solamente quindici punti fatti: dodici in meno rispetto alla squadra che potrebbe andare nella post season. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico St. Louis-Portland: con questi numeri la quota è assicurata

In questa notizia si parla di: pronostico - louis - portland - numeri

Pronostico St. Louis City-Los Angeles Galaxy: vittoria assicurata con questo fattore - St. Louis City-Los Angeles Galaxy è un match valido per il diciottesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita Le ultime due della classe si affrontano in un match che mette in palio dei punti che dire pesanti è dire poco.

Pronostico St. Louis-Portland: con questi numeri la quota è assicurata; Portland Timbers-St. Louis City (lunedì 09 giugno 2025 ore 01:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici; Toronto FC vs Portland Timbers: Probabili Formazioni e Pronostici per la Sfida MLS.