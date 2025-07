Wimbledon 2025 oggi la finale Sinner-Alcaraz | la diretta

Wimbledon 2025, la finale Sinner-Alcaraz Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano per la 13a volta nel circuito Atp. In palio c’è il trofeo di Wimbledon 2025 e un premio di 3.000.000 di sterline. L’azzurro, n°1 del mondo, è reduce da cinque sconfitte di fila contro lo spagnolo, n°2 del ranking. L’ultima risale alla finale del Roland Garros l’8 giugno scorso. L’altoatesino è quindi a caccia della rivincita con l’opportunità di arricchire la sua bacheca con un titolo mai conquistato finora. Sinner si è aggiudicato l’ingresso in finale grazie al trionfo in tre set sul serbo Novak Djokovic. Mentre Alcaraz ha eliminato, in quattro parziali, lo statunitense Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, oggi la finale Sinner-Alcaraz: la diretta

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

