Napoli trasporto pubblico nel caos | riduzioni e chiusure improvvise colpiscono metro e funicolari anche in piena estate

In una cittĂ ancora piena di residenti e affollata di turisti, si aggrava la crisi del trasporto pubblico napoletano. Dopo la sospensione di diverse linee su gomma e la chiusura della tratta Piscinola–Colli Aminei della Linea 1 della metropolitana (prevista fino al 15 settembre), da oggi arriva anche la drastica riduzione del servizio delle funicolari cittadine. A denunciarlo è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari ed ex presidente della Circoscrizione Vomero, che parla di un “vero e proprio disastro organizzativo” ai danni di residenti e turisti. Nella serata di oggi, domenica 13 luglio, le funicolari Centrale e Chiaia effettueranno l’ultima corsa alle ore 22:00, nonostante fosse previsto un prolungamento del servizio fino alle 00:30. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Napoli, trasporto pubblico nel caos: riduzioni e chiusure improvvise colpiscono metro e funicolari anche in piena estate

In questa notizia si parla di: trasporto - pubblico - funicolari - piena

Oltre 70 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale - La Giunta della Regione Lombardia ha approvato oggi la delibera che definisce la distribuzione delle risorse destinate alle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale (TPL) per le annualitĂ 2025-2027, introducendo nuovi criteri di riparto che sostituiranno quelli stabiliti dalla precedente delibera.

Trasporto pubblico. Viaggi più sereni con l’app TPLaghi - Con una sola applicazione per cellulare è possibile pianificare i propri viaggi scegliendo le combinazioni migliori tra i servizi di trasporto pubblico presenti nelle province di Varese, Como e Lecco.

Volterrana chiusa per lavori: "Disagi al trasporto pubblico. Problema per le scuole" - "Trovo inaccettabile che non siano state fornite informazioni ufficiali e ho quindi ritenuto necessario avvertire tutti gli utenti interessati di queste modifiche.

Capodanno a Napoli, servizio No-Stop per Metro e Funicolare centrale: tutti gli orari; Atb taglia l’usa e getta: i cartoncini si ricaricano; Bergamo, a Natale niente autobus. Il 31 dicembre le funicolari viaggeranno fino all'1.30.

Napoli, trasporto pubblico nel caos: riduzioni e chiusure improvvise colpiscono metro e funicolari anche in piena estate - In una città ancora piena di residenti e affollata di turisti, si aggrava la crisi del trasporto pubblico napoletano. Da laprimapagina.it

Sciopero a Napoli del trasporto pubblico: ferme metro e funicolari - Funicolare Centrale in servizio, ferme quelle di Montesanto e Mergellina, stop anche per linea 1 e linea 6 della metro. Riporta ilmattino.it