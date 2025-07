André Juve il Wolverhampton spara altissimo! Richiesta questa cifra per il centrocampista | un altro ostacolo rende difficile il suo approdo a Torino

André Juve, il Wolverhampton spara altissimo per il centrocampista accostato ai bianconeri: i dettagli. Il mercato Juve continua a monitorare diverse opzioni per rinforzare il proprio centrocampo in vista della stagione 2025-2026. Tra i nomi più discussi nelle ultime ore, quello di André, centrocampista brasiliano di proprietà del Wolverhampton, si è fatto strada. Il giocatore, cresciuto nel Fluminense e trasferitosi in Inghilterra solo un anno fa, è considerato un profilo di qualità per il reparto mediano della Juve, che cerca un rinforzo in grado di garantire quantità, qualità e dinamismo. Tuttavia, come riferito da Tuttosport, la richiesta da parte dei Wolves è decisamente alta, oscillando tra 30 e 35 milioni di euro, cifra che mette alla prova la pazienza e la strategia del direttore generale Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - André Juve, il Wolverhampton spara altissimo! Richiesta questa cifra per il centrocampista: un altro ostacolo rende difficile il suo approdo a Torino

