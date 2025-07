Mercato Inter le manovre di Marotta per l’attacco | un nome sulla lista dei partenti! E c’è già l’idea per sostituirlo

. I piani dei nerazzurri. Il mercato Inter entra nel vivo, con diverse operazioni in corso per rinforzare il reparto offensivo. Dopo l’acquisto di Ange-Yoan Bonny e il ritorno di Francesco Pio Esposito dal prestito, potrebbe esserci una terza partenza (dopo quelle di Correa e Arnautovic): Mehdi Taremi è infatti in uscita. L’attaccante iraniano, nonostante il suo contributo nella scorsa stagione, non rientra piĂą nei piani tecnici di Cristian Chivu, e la sua cessione sembra ormai una questione di tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, le manovre di Marotta per l’attacco: un nome sulla lista dei partenti! E c’è giĂ l’idea per sostituirlo

In questa notizia si parla di: inter - mercato - manovre - marotta

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

Krstovic al centro del derby di mercato tra Juventus e Inter - La rivalitĂ sportiva e di mercato per Krstovic Juventus e Inter si sfidano per Nikola Krstovic, il bomber del Lecce che incanta la Serie A.

Giornate calde di mercato: le manovre bianconere in entrata e in uscita https://bit.ly/4nBepl8 #SportMediaset Vai su Facebook

Inter: Ausilio e Marotta a cena col Parma, nel menù Bonny, Bernabé e Leoni; Inter, Inzaghi esulta: Marotta piazza il colpo in extremis; Inter su Nico Paz? Marotta spegne i rumors: Faremo mercato più avanti.

E’ sempre Inter-Juventus, Marotta lancia la sfida per il centrocampista - Il centrocampista svizzero, in uscita dal Bayer Leverkusen, è un nome piuttosto caldo in ottica Serie A ... Riporta calciomercato.it

Inter, c’è un problema per Marotta: ha rifiutato tutte le offerte - L’Inter ha un problema con un giocatore che ha praticamente rifiutato tutte le offerte: Marotta e Ausilio devono trovare una soluzione L’Inter si sta muovendo sul mercato investendo su giocatori giova ... Secondo informazione.it