Temptation Island finisce col botto | due puntate in una settimana

Temptation Island 2025 sta per finire. GiĂ , il reality show che sta stabilendo record su record di ascolti tv risollevando le sorti di una rete, Canale 5, che mai come quest’anno era stata martoriata da reality dai risultati fallimentari si sta avviando sui binari della conclusione. Mancano soltanto tre puntate alla fine di questa stagione del programma targato Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Ma non mancano tre settimane all’ultima serata. Ne mancano soltanto due. GiĂ , perchĂ© l’ultima puntata di Temptation Island 2025 andrĂ in onda giovedì 24 luglio. La penultima mercoledì 23, ovvero la sera prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Temptation Island finisce col botto: due puntate in una settimana

In questa notizia si parla di: temptation - island - puntate - finisce

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Mister Movie | Caos Temptation Island 2025: Mediaset Corri Ai Ripari Per Salvare L’estate! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Temptation Island raddoppia Il reality andrĂ in onda due volte a settimana, il calendario completo degli appuntamenti https://fanpa.ge/GeJ0K Vai su Facebook

Temptation Island finisce col botto: due puntate in una settimana; Temptation Island torna dopo il trionfo: ecco cosa succede stasera, 10 luglio; Temptation Island torna stasera (giovedì 3 luglio): anticipazioni, falò e novità della prima puntata.

Temptation Island finisce col botto: due puntate in una settimana - Il reality show condotto da Filippo Bisciglia è appena cominciato, eppure mancano solo tre serate alla sua conclusione ... Secondo quotidiano.net

Temptation Island (Estate 2025): quante puntate, durata e quando finisce - Temptation Island (Estate 2025): quante puntate, durata e quando finisce la nuova stagione dello show. Da tpi.it