Era stata una domenica anche di preoccupazione ad Assen (Paesi Bassi), due settimane fa. Nel corso del penultimo giro della gara di Moto3, Luca Lunetta (Honda Team SIC58) era stato protagonista di un brutto incidente e per un momento si era temuto il peggio per la dinamica. Lunetta, nella percorrenza della nota chicane prima del rettilineo dei box della pista olandese, aveva toccato la ruota anteriore della moto di Alvaro Carpe, finendo a terra in traiettoria e venendo investito dalle moto di Taiyo Furusato e di Adrian Fernandez, caduti anche loro senza conseguenze particolari. Il centauro tricolore ha subìto la frattura della tibia e del perone della gamba destra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, Luca Lunetta: “Tornerò dopo la pausa estiva”

