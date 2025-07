Prato, 13 luglio 2025 – “Il tema che speravamo di aver chiarito è che il progetto partito qualche mese fa era riferibile a un gruppo di persone e non a dei singoli. Il progetto prevedeva di prendere in gestione una società sana, senza debiti, immettendo la liquidità necessaria per contribuire ad un'ambiziosa gestione sportiva, nei tempi giusti per aggregare tutte le persone, impostare il lavoro e competere seriamente in serie D. Siamo lusingati dall'azione di Paolo Toccafondi, ma ad oggi non ci sono più i tempi né le condizioni per intraprendere un simile cammino. Non a caso avevamo iniziato con i professionisti di Commini il dialogo a fine marzo ma purtroppo non abbiamo avuto prontamente riscontro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Futuro Ac Prato, parla la cordata: "Lusingati dal progetto ma mancano i tempi. E chi sarebbero i dirigenti?"