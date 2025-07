Ritorno al Futuro compie 40 annila mostra evento in Italia

Ritorno al Futuro compie 40 anni, la mostra evento in Italia. Un viaggio nella saga che ha cambiato la storia del cinema . Infinity Events in collaborazione con Ritorno al Futuro Italia APS presenta dal 3 maggio al 27 luglio 2025 a Villa Beretta Magnaghi a Marcallo con Casone (MI) BACK IN TIME – THE EXHIBITION, l'esposizione mondiale della collezione del film RITORNO AL FUTURO. La mostra organizzata in occasione del 40° anniversario dell'uscita del primo film del 1985 sostiene il Team Fox, l'associazione per la ricerca sul Parkinson fondata da.. Una parte del ricavato dell'evento sarĂ infatti devoluta all'associazione e i visitatori hanno la possibilitĂ di effettuare una donazione in loco.

Inter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi - di Redazione Inter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna.

Inter-Milan, chi salterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia - Un derby che si preannuncia infuocato, quello in programma mercoledì 23 aprile alle 21 a San Siro. Inter e Milan, dopo il pareggio per 1-1 nella sfida di andata, si contenderanno infatti il pass per la finalissima di Coppa Italia nella semifinale di ritorno.

SINNER, IL RITORNO DEL RE: IN ESCLUSIVA SU RAI2 IL MATCH AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA - L’attesa è finita. Jannik Sinner, il re del tennis, è pronto a riprendersi il trono che in realtà nessuno è riuscito a usurpare.

1965-2025: Ais compie 60 anni. «Un anno di celebrazioni»; «Ritorno al Futuro» compie 40 anni: il primo film della serie che aveva previsto i tablet e gli occhiali smart; Il ritorno di Goldrake: la Rai riporta in TV l’icona degli anime a 50 anni dal suo debutto.

Giorgio Armani compie 91 anni. Ringrazia con un messaggio sui quotidiani: "Ci rivediamo a settembre"

Lino Banfi compie 89 anni e torna a recitare: sarà in un film con Pio e Amedeo - Ma altro che ritiro, il 7 settembre sarà protagonista al Todi Festival con Passaggi a livello, una conversazione