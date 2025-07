Palazzina cinese una bellezza tra le buche | perché non rifanno la pavimentazione

La "Palazzina Cinese", con la sua bellezza ammalia i visitatori, ma percorrere il viale che da piazza Niscemi conduce al piazzale ellittico è veramente un’odissea. Buche molto ampie pavimentazione sterrata, pietre e ghiaia sono disseminate lungo il percorso, con il rischio di cadute per bambini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palazzina cinese, una bellezza tra le buche: perché non rifanno la pavimentazione.

