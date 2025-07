Niente da fare per Nicolò Bulega. Il pilota emiliano della Ducati non è riuscito a porre un freno all’incedere vincente del turco Toprak Razgatlioglu nel round britannico del Mondiale 2025 di Superbike a Donington. Sul celebre circuito del Regno Unito, il pilota della BMW si è imposto anche in gara-2, chiudendo il cerchio di questo week end estremamente positivo per lui. Un successo frutto anche di una partenza non positiva di Bulega che, attardato nelle prime tornate, non è più stato in grado di recuperare il terreno perduto, non potendo fare altro che riconoscere la superiorità del suo avversario per il risultato ottenuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega: “Sono partito male e gara-2 si è complicata”