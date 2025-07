Fedez dà una piccola anticipazione del suo Libro | parlerà di Chiara Ferragni?

Fedez sta scrivendo un libro, un ritratto crudo della sua vita, e pubblica su Instagram un estratto in anteprima. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Fedez dà una piccola anticipazione del suo Libro: parlerà di Chiara Ferragni?

In questa notizia si parla di: fedez - libro - piccola - anticipazione

Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e il tentato suicidio nel suo primo libro: «Io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano» - Il rapper condivide su Instagram due pagine del suo libro in arrivo, in cui ripercorre la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, la crisi dopo Sanremo e il tentato suicidio.

Fedez al veleno sul libro di Tony Effe dopo il dissing: “Se vi piacciono quelli per bambini, il suo è top” - Nell'ultima puntata di Pulp Podcast, Fedez ha risposto alle dichiarazioni che Tony Effe ha rilasciato su di lui nel suo libro "Non volevo ma lo sono".

Tony Effe, la verità su Fedez nel suo libro: com’è nato il gossip con Chiara Ferragni - C’era da aspettarselo che il libro di Tony Effe contenesse dettagli che avrebbero aperto nuove discussioni.

#Fedez, spoiler del suo libro: da Sanremo al matrimonio finito con #Ferragni Il rapper di Rozzano ha condiviso sul suo profilo #Instagram una piccola anticipazione del suo libro Vai su X

Il rapper ha annunciato di essere impegnato a scrivere il suo primo libro e sui social ha condiviso una piccola anticipazione. Fedez è inarrestabile, tant’è vero che oltre a essere costantemente impegnato in studio, attualmente è impegnato da un nuovo progett Vai su Facebook

Fedez dà una piccola anticipazione del suo Libro: parlerà di Chiara Ferragni?; Fedez, spoiler del suo libro: da Sanremo al matrimonio finito con Ferragni; Dalla malattia ai pensieri suicidi: Fedez anticipa alcune pagine dalla sua autobiografia.

Fedez dà una piccola anticipazione del suo Libro: parlerà di Chiara Ferragni? - Fedez sta scrivendo un libro, un ritratto crudo della sua vita, e pubblica su Instagram un estratto in anteprima. Come scrive comingsoon.it

Fedez mostra sui social una anticipazione del suo libro: parole fortissime - Da mesi circola la voce di questo nuovo impegno e di recente lo stesso rapper ha confermato di esse ... Scrive ultimenotizieflash.com