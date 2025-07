' Ciao Izio' lutto in città e tra i tifosi amaranto | è morto a 65 anni Maurizio Bargagna

Lutto in città e in particolar modo negli ambienti del tifo amaranto. All'età di 65 anni (compiuti due giorni fa), infatti, dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia, è morto Maurizio Bargagna. Non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa sono stati davvero molti i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

'Ciao Izio', lutto in città e tra i tifosi amaranto: è morto a 65 anni Maurizio Bargagna; Lutto nella famiglia amaranto: è scomparso Italo Minghelli, padre di Lauro; Livorno, mondo del giornalismo e del calcio in lutto: addio a Gimas, firma del pallone amaranto.