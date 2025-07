Scandalo Spotify | il fondatore investe 700 milioni in droni da guerra ma i musicisti si ribellano

Chi non conosce Spotify? L’app di streaming per musica e podcast più scaricata e utilizzata al mondo, con 678 milioni di utenti e un fatturato di oltre 15 miliardi di dollari nel solo 2024. Un’app che in pochi anni ha spazzato via la concorrenza, diventando la piattaforma di diffusione musicale principale per migliaia di artisti, cantanti e musicisti. Cosa succede però se Spotify si trasforma – anche grazie alla musica – in un’azienda che finanzia l’industria bellica? Alcuni giorni fa il fondatore di Spotify ha annunciato, in modo del tutto inaspettato, il suo nuovo investimento, dal valore di ben 694 milioni di dollari, in una startup che costruisce droni militari. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Scandalo Spotify: il fondatore investe 700 milioni in droni da guerra ma i musicisti si ribellano

In questa notizia si parla di: spotify - milioni - scandalo - fondatore

Spotify, boom della musica italiana: nel 2024 oltre 150 milioni di euro di royalty - La musica italiana fa il boom ed entra tra le musiche più ascoltate (e più redditizie) su Spotify.  La musica in lingua italiana nel 2024 ha fatto il suo debutto tra quelle al mondo che ‘guadagnano’ di più e il colosso dello streaming ha versato alla discografia italiana 150 milioni di euro di royalty, +23% rispetto all’anno prima.

Il fondatore di Spotify investe 600 milioni in una startup che fa droni militari - L’azienda di Monaco ora è una delle startup a più alto valore in Europa. Combina droni e IA e il suo boom degli ultimi anni riflette l’esigenza del continente di sviluppare tecnologie per la difesa in un mondo sempre più instabile.

Daniel Ek, il fondatore di Spotify, ha investito 600 milioni in una startup di droni militari - Ha guidato il più grande round di finanziamento per la società tedesca Helsing, ora valutata 12 miliardi di euro e impegnata nella produzione di massa di sistemi d'arma autonomi

Daniel Ek, il fondatore di Spotify, ha investito 600 milioni in una startup di droni militari; Spotify finanzia la guerra, investiti 600 milioni per droni e aerei; Il Ceo di Spotify investe 600 milioni in un’azienda militare, l’indignazione di Piero Pelù.

Il fondatore di Spotify punta sul finanziare le armi e non è il solo - Lo scorso 17 giugno, Daniel Ek, CEO e fondatore della piattaforma musicale Spotify, si è messo a capo di un investimento da 600 milioni di euro in Helsing, azienda tedesca specializzata in tecnologie ... Lo riporta informazione.it

Spotify finanzia la guerra, investiti 600 milioni per droni e aerei - Il fondatore e Ceo di Spotify, Daniel Ek, ha investito 600 milioni di euro nella start- Come scrive informazione.it