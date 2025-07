Il gioco di ruolo Baldur’s Gate 3 ha ricevuto un importante aggiornamento, noto come Patch 8, che ha ampliato significativamente le opzioni disponibili per i giocatori. Con l’incremento delle sottoclassi da 46 a 58, si apre un ventaglio piĂą ampio di possibilitĂ strategiche e narrative. In questo contesto, alcune caratteristiche specifiche assumono un ruolo cruciale nel definire le scelte di gameplay e la personalizzazione dei personaggi. Questo approfondimento analizza una delle abilitĂ piĂą interessanti introdotte con questa patch, concentrandosi sulle potenzialitĂ e sui limiti del controllo degli undead attraverso la sottoclasse dell’Oathbreaker Paladin. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sottoclasse dimenticata di baldur’s gate 3 per affrontare il secondo atto